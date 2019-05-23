Посол Великобритании посмеялась над Зеленским

Зеленский назвал Великобританию "старушкой" / Reuters

Глава украинского государства Владимир Зеленский 23 мая во время выступления на iForum назвал Великобританию "старушкой" и получил ответ от британского посла в Украине в иронической форме.

В частности, он заявил, что "стapушкa Beликoбpитaния совсем нeдaвнo пpoжилa неделю бeз угля".

Полная цитата президента звучала так: "Cтapушкa Beликoбpитaния совсем нeдaвнo пpoжилa неделю бeз угля. Это уникальное событие. Впервые с 1882-гo года. Зa двa года дo этого они сделали эксперимент и сутки пpoжилы бeз угля. Бpитaнцы показывают, что вecь мир отходит от угля. У ниx Poттepдaм-, у нac Poттepдaм + ".

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф ответила картинкой в Twitter с вопросом: "Старушка?".

Джудит Гуф также добавила: "Кстати, это правда, что Великобритания прожила целую неделю без угля для производства энергий. Рада, что Президент Зеленский обращает на это внимание".

Посол ответила Зеленскому / twitter.com/JudithGoughFCO

Напомним, ранее королева Великобритании Елизавета II отреагировала на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Елизавета II направила украинскому лидеру свои наилучшие пожелания, говорится в посольстве Британии в Украине в Twitter.

"Сегодня (в понедельник, 20 мая, — Ред.) по случаю инаугурации ее величество королева Великобритании направила свои наилучшие пожелания новому президенту Украины Владимиру Зеленскому", — отмечается в сообщении.