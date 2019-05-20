Елизавета II отреагировала на инаугурацию Зеленского

Елизавета II не оставила без внимания инаугурацию Владимира Зеленского / Reuters

Королева Великобритании Елизавета II отреагировала на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Елизавета II направила украинскому лидеру свои наилучшие пожелания, говорится в посольстве Британии в Украине в Twitter.

"Сегодня (в понедельник, 20 мая, — Ред.) по случаю инаугурации ее величество королева Великобритании направила свои наилучшие пожелания новому президенту Украины Владимиру Зеленскому", — отмечается в сообщении.

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского, после принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск Верховной Рады. Главред уже опубликовал полный текст речи Зеленского после инаугурации.