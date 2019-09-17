Турчинов потерял близкого человека: стало известно, кто умер

У Александра Турчинова умерла мать / facebook.com/oleksandr.turchynov

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов 16 сентября похоронил свою мать Валентину Ивановну.

Об утрате близкого человека Турчинов рассказал на своей странице в Facebook.

"Сегодня провел в последнее земное путешествие маму. Она тихо, но достойно жила. Так же она и пошла на небо, в Царство Света и Любви, где нет боли, страданий, грязи и болезней, где нет немощных и плачущих. Всем, чего я достиг в этой жизни, я обязан Богу и моей любимой маме", - написал Турчинов.

Валентина Ивановна, мать Александра Турчинова / facebook.com/oleksandr.turchynov

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