Гнев президента: Зеленский громогласно объявил выговор замам Богдана

Владимир Зеленский объявил выговор двум заместителям главы ОП / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор заместителям главы Офиса президента Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко.

Об этом идет речь в указе Зеленского №699, размещенном на портале главы государства, где говорится о ненадлежащем исполнении своих обязанностей по результатам поездки Зеленского на Днепропетровщину.

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины В. Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кириллу Владленовичу - заместителю руководителя Офиса президента Украины".

Напомним, во время поездки на Днепропетровщину Зеленский проинспектировал ремонт моста в Днепре и продолжил пари с Филатовым.