Дороги, минималка и медицина: что интересного в бюджете на 2020 год

В бюджете Украины - "дыра" на 46 миллиардов/ Пресс-служба НБУ

Курс может вырасти, а товары - подорожать

Что касается основных цифр, то, согласно тексту законопроекта, опубликованного на сайте парламента, в сравнении прошлым годом, в бюджете-2020 увеличатся расходы – с 1,094 трлн грн до 1,170 трлн грн. При этом запланировано незначительное увеличение доходов – с 1008 млрд в 2019 году до 1079,5 в 2020 году.

Как рассказал Главреду международный экономический эксперт, председатель ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук, фактически новое правительство не изобретало велосипед и взяло за основу бюджет, подготовленный предыдущим правительством Владимира Гройсмана. При этом, по его словам, реальные цифры, на которых и будет основываться бюджет, будут известны не раньше ноября. "Во-первых, для рассмотрения есть два чтения и цифры могут измениться, с одной стороны, в зависимости от пожеланий народных депутатов, а с другой стороны – из-за правок, которые внесет Офис Президента. При этом разительных изменений не будет, ведь по структуре бюджет остался таким же", - объясняет эксперт.

Читайте такжеЧто будет с ценами осенью: эксперты рассказали, когда подешевеют продуктыЛюбопытно, что прогнозируемый рост курса доллара также будет заметно меньше, чем в прошлом году – 28,2 гривны за доллар вместо 29,4 в 2019 году. Хотя, отмечает Гарбарук, и этот прогноз вряд ли можно назвать точным.

"У нас финансисты, которые имеют отношение к бюджету, уже несколько лет допускают одну и ту же ошибку – они не указывают реальный курс доллара. Курс в 28,2 был взят из макроэкономического прогноза, который Минфин разрабатывал в мае этого года. К слову, неправильно рассчитанный курс и привел к тому, что у нас сейчас в бюджете огромная дыра – по разным оценкам, около 46 миллиардов. Из-за недовыполнения бюджета с января по август, нужно было нагонять средства в бюджет, чтобы перекрывать эту дыру. Соответственно, Минфин активно выпускал облигации внутреннего займа под большие проценты, и таким образом, в Украину поступали средства в иностранной валюте, которые после перевели в гривну, чтобы купить эти облигации. И теперь, когда Минфин, учитывая нынешний курс, получит эти средства назад, то тогда будет наблюдаться колебание курса, которое мы все почувствуем. Если эта ситуация сохранится и курс также неправильно будут считать в сентябре по прогнозу мая, то это фактически будет означать для будущего бюджета бомбу замедленного действия, что ставит под угрозу прирост ВВП", - отмечает Гарбарук.

Кроме того, в новый бюджет также закладывают снижение инфляции с 7,4 до 6%, что удивительно, так как в будущем году правительство предлагает снова поднять "минималку" - с 4173 до 4723 гривен. Удивительно, так как по мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко, повышение "минималки" математическим путем потянет за собой и значительный рост товаров и продуктов. А вместе с этим – и инфляцию, которая уже сейчас гораздо выше прогнозируемой. "Для того, чтобы поднять таким образом зарплату в наших условиях нужно минимум на 10 процентов поднять на все цены. Потому несмотря на укрепление гривны, цены уже растут, так как мало кто верит в стабильность доллара в Украине. И если эта тенденция сохранится, то к концу следующего года мы можем увидеть рост цены на базовые продукты, потребительские товары и услуги на 12-18 процентов. И это вполне реальный вариант", - прогнозирует Гаврилечко.

Больше денег на чиновников, суды и силовиков

Читайте такжеНовая атака доллара: эксперт рассказал, когда "зеленый наберет вес"В сравнении с прошлогодней госсметой, в этот раз снова увеличатся расходы на чиновников. В частности, вырастет финансирование аппарата ВР (с 1,67 до 1,97 млрд грн.), Госуправления делами, которое обеспечивает Офис президента (с 2,3 до 2,47 млрд грн.), Секретариат Кабмина (с 848 млн до 1,08 млрд грн.).

К слову, увеличение бюджета ждет и всю судебную систему – в частности, Верховный суд (с 2,02 до 2,38 млрд грн), Конституционный суд (с 211,4 до 257,8 млн грн.), Высший Антикоррупционный суд (с 287 до 373,6 млн грн.).

"Увеличение бюджета на аппарат Рады, например, хоть и небольшое, но все же есть, что противоречит предыдущим заявлениям властей о сокращении количества депутатов. А это уже не совсем согласовывается с теми обещаниями, с которыми нынешняя власть шла на выборы. Что же касается судебной системы, то разговоры о необходимости реформы идут давно. Но само по себе увеличение бюджета ни о чем не говорит – здесь важно смотреть, на что конкретно эти деньги будут распределены", - говорит Главреду политолог Петр Олещук.

Прирост финансового обеспечения планируется и у силовиков. Так, незначительно подрастет бюджет ГПУ (7,16 до 7,67 млрд грн.), СБУ (с 9,4 до 9,6 млрд грн.), МВД (с 82,3 до 83,8 млрд грн.), Нацполиции (с 29,574 до 29,577 млрд грн.), Нацгвардии (с 12,39 до 12,44 млрд грн.), Минобороны (с 101,4 до 102,5 млрд грн.) и ГСЧС (с 13,46 до 13,83 млрд грн.).

По словам экспертов, увеличение бюджета связано не столько с тотальным увеличением расходов на оборону, а сколько с инфляцией. Что же касается оборонного бюджета в целом, то он, как минимум, не меньше прошлогоднего, но теперь важна стратегия их распределения. "Важным будет реформирование Минобороны, которое обеспечивать развитие ВСУ, также необходима реформа оборонного госзаказа, оборонной промышленности и СБУ. Потому акцент нужно смещать не на количество средств – их как раз достаточно, а на то, как будут реализовываться реформы. Ведь за счет концентрации на определенных программах можно выйти на решение срочных задач – например, переоснащения Воздушных сил, устранения провала на морском направлении и т.д.", - говорит Главреду заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Читайте также"В последний раз": Гончарук объяснил, что не так с проектом госбюджета-2020При этом, несмотря на инфляцию, в проекте бюджета существенно увеличена смета СНБО – его обеспечение могут увеличить со 177 млн. до 28,1 млрд. Как пояснила Главреду представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук, на самом деле речь не идет об увеличении бюджета Аппарата СНБО, он фактически остался на уровне прошлого года. Остальные средства, по ее словам, СНБО будет распределять между другими оборонными структурами. "Это в принципе та сумма, которую СНБО должен был распределить до формирования бюджета в предыдущие месяцы, но этого не произошло, так как не было четкой цифры. Теперь СНБО должно предложить проект распределения этих средств, которые распределят на министерство обороны, МВД, и СБУ т.д., чтобы не было обвинений в вербальном или невербальном давлении. Все эти ведомства уже подали соответствующие заявки", - сказала Верещук.

Что ждет "социалку"

Что касается социальной сферы, то бюджет Минсоцполитики, к слову, существенно увеличат – со 177 млрд до 291 млрд. Но при всем увеличении бюджета, рассчитывать на повышение пенсий вряд ли приходится. "Увеличения пенсий не предвидится. Только индексация. Как и в ситуации с минимальной зарплатой и прожиточным минимумом - социальные стандарты не могут быть увеличены без увеличения налоговой нагрузки или без роста экономики", - считает экс-нардеп и экс-глава подкомитета по таможенному делу Комитета налоговой и таможенной политики ВРУ Татьяна Острикова.

При этом также планируют увеличить бюджет объединенного Минветеранов и МинТОТ – если в прошлом году каждому из ведомств выделяли по 160 миллионов, то сейчас новому ведомству готовятся выделить 424 миллиона гривен.

Также надбавку ожидает и объединенное министерство культуры, молодежи и спорта – на него планируют выделить 12 млрд грн, хотя в прошлом году на оба министерства не насобиралось и 10 млрд грн.

Кроме того, увеличат финансирование МИД Украины - с 4,4 до 4,7 млрд грн., Института Нацпамяти – с 105 млн до 129,8 млн., Минобразования - с 37,8 до 43,8 млрд.

Почти втрое вырастет и бюджет Минздрава (с 37,3 до 93 млрд грн.).

Читайте также"Многие останутся без субсидий": эксперт рассказал, когда ждать снижения цен на коммуналкуСтоит отметить, что в 2020 году, как ранее обещали в правительстве, все же планируют провести перепись населения. Для этого в бюджете предусмотрели 3,4 миллиардов гривен (примечательно, что в прошлом году на перепись и статистику выделяли только 1,4 миллиарда).

Кроме того, отдельной строкой расходов предусмотрели и проведение местных выборов – на них планируют потратить 874 миллиона гривен.

Есть надежда и на ремонт дорог – согласно проекту бюджета, на развитие автодорог в 2020 году предусмотрели 38 млрд, хотя в прошлом году на это выделяли чуть больше 13 млрд.

"Дороги ремонтируются, но объемы ремонтов у нас не такие большие, как нужно, для того, чтобы восстановить всю сеть дорог. Если мы говорим о дорогах государственного значения, необходимо капитально ремонтировать минимум 3,5 тысячи км дорог. Те объемы, которые заявлены, позволят отремонтировать порядка 2 тысяч км. Это больше чем сейчас, но этого все равно недостаточно. Наш бюджет - это лишь 1\20 бюджета на ремонт государственных автодорог соседней Польши", - объяснил Главреду транспортный эксперт и бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

Анастасия Заремба, для Главред