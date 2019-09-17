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В Украине появился Совет медийщиков: журналисты не в восторге

17 сентября 2019, 19:11

Состав Совета медийщиков – временный, его избрали всего на полгода.

В Украине появился Совет медийщиков / president.gov.ua

В Украине появился Совет по вопросам свободы слова, в которой избрали представителей медиа, общественных организаций, Национального союза журналистов, Независимого союза медиа и самого Офиса президента, который ранее решил никуда не переезжать из Банковой.

По информации, на учредительном собрании членами Совета по вопросам свободы слова выбрали 15 медийщиков.

Следует подчеркнуть, что состав Совета медийщиков – временный, его избрали всего на полгода.

По идее, в ближайшие шесть месяцев члены Совета должны разработать проект положения о Совете и членства в ней. Участники Совета избрали секретаря – Вадима Миського. Главу пока решили не выбирать.

Список членов Совета по вопросам свободы слова:

  • Наталья Влащенко (телеканале ZIK)
  • Наталья Гуменюк (Громадське.ТБ)
  • Павел Елизаров (продюсер "Свободы слова Савика Шустера")
  • Вадим Миськый ( "Детектор медиа")
  • Михаил Ткач (программа "Схемы", "Радио свобода")
  • Даниил Яневский (Skrypin.ua)
  • Александр Бурмагин ("Платформа прав человека")
  • Диана Дуцик (Украинский институт медиа и коммуникации)
  • Татьяна Лебедева (Независимая ассоциация телерадиовещателей)
  • Светлана Остапа ("Детектор медиа")
  • Татьяна Попова ("Информационная безопасность")
  • Тарас Шевченко ("Центр демократии и верховенства права")
  • Сергей Томиленко (НСЖУ)
  • Сергей Штурхецкий (НМПУ)
  • Максим Кречетов (ОПУ)

В то же время, не все журналисты, которых избрали в совет, были на собрании.

По информации, Михаил Ткач и Даниил Яневский вошли в состав Совета, при этом их не было на учредительном собрании.

Чуть позже стало известно, что Михаил Ткач и Даниил Яневский отказались участвовать в работе Совета, поэтому "в него будут приглашены те, кто занял следующие места по результатам рейтингового голосования". Информацию подтвердили в Офисе президента на запрос УП.

Против подобного совета высказалась журналист Кристина Бердинских.

"Сегодня в Офисе президента прошла встреча по свободе слова и был создан некий Совет.Я против всяких советов журналистов с властью.СМИ и власть - не враги, и не друзья.У каждого своя задача, и не нужно их сливать в единое целое.Самое лучшее, что может власть сделать для журналистов и свободы слова - это отвечать на запросы, давать интервью, проводить пресс-конференции и быть открытыми. Да и все. Все будут счастливы. Общество, власть и медиа.Зачем Совет, если интервью в итоге получает машина Тесла)? А пресс-конференции президента все равно нет", - сказала Бердинских на своей странице в Facebook.

В комментариях ее поддержали коллеги.

"Хочешь изобразить бурную деятельность в любом чиновничьем царстве, начиная от ментов и заканчивая таможней, - создай "общественный совет". Имитация демократии и открытости", - высказалась Елена Балаба.

Читайте такжеВ Офисе президента не смогли показать заявления об отставки "всей команды"Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор заместителям главы Офиса президента Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко.

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины В. Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кириллу Владленовичу - заместителю руководителя Офиса президента Украины", - сказано в Указе Зеленского.

журналисты новости Украины офис президента
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