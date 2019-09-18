"За все отвечает Зе": под окнами Зеленского потолкались копы и доверчивые люди

Обманутые инвесторы жилья в Киеве протестовали под окнами Зеленского / скриншот

В среду, 18 сентября, на улице Банковой в Киеве, под окнами Офиса президента, глава которого ранее прокомментировал "путч Порошенко", произошла потасовка.

К слову, протестовали доверчивые люди, которые инвестировали в строительство жилья, а стычка произошла с правоохранителями.

"Под ОП пришли инвесторы, которым нечестные застройщики не достроили дома. Их акция в правительственном квартале продолжается с самого утра. Сначала они были под Верховной Радой, потом пришли на Банковую", - объяснил заместитель руководителя отдела коммуникации полиции Киева Яна Семенюк.

В то же время в социальной сети появилось видео, автор которого уточнил, что "инвесторы хотели зайти в здание, стучали в дверь, но правоохранители их оттеснили".

Добавим, что пострадавших нет, нарушений не зафиксировано.

Также стало известно, что негодующие инвесторы, которых игнорируют горе-застройщики, якобы хотели подать какое-то заявление лично президенту Владимиру Зеленскому.

В комментариях под видео украинцы пишут, что все логично, ведь теперь за все отвечает Зеленский.

"Тут ЩОДНЯ мітинги. У кожного свої проблеми, і всі пруться до Президента їх вирішувати", - сказал Павел Коробчук.

"Єдине цікаво: до чого тут Зе? Хоча сам вже своєю кампанію накликав біду: у нас тепер за все Зе відповідає, бо він єдиновлада)", - добавила Марина Бишенко.

Читайте такжеМэр Кличко угодил в громкий скандал: пил с известным застройщиком СтоларомНапомним, ранее столичные власти призвали не покупать квартиры в недостроенных домах комплекса "патриотика на озерах", поскольку договор аренды земли со скандальным застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках Киевсовет разорвала.

"После расторжения договора аренды застройщик начал демпинговали и срочно продавать квартиры в недостроенных домах проекта" патриотика на озерах ". Цель этих мошенников (застройщика и банка "Аркада") - втянуть в квартирную аферу как можно больше вкладчиков, чтобы потом использовать их в борьбе за незаконное строительство ", - отметил на своей странице в социальной сети Facebook советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.