Творческая работа: Вятрович поделился планами на будущее

Владимир Вятрович / Главред

Бывший глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, известный скандальными заявлениями об отмене 8 марта, рассказал, что будет делать дальше. По его словам, он хочет вернуться заняться более творческой работой, сообщает УНН.

Бывший глава Института нацпамяти посетовал, что последние пять лет не мог уделить исторической деятельности должное внимание.

"Хочу заняться более творческой работой, потому что как историк не имел возможности заниматься историей в течение этих пяти лет. Несмотря на то, что я сам создал хорошие условия для работы историкам, повышая популяризацию истории, популярность истории среди украинском открывая архивы", - отметил Вятрович.

При этом он указал, что сначала планирует отдохнуть, и напомнил о пяти годах работы, а также о тяжелых месяцах Революции Достоинства.

Напомним, что глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объявил о своей отставке.