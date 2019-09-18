В Украине стартовал процесс расчленения Нафтогаза

Нафтогаз отделяет оператора ГТС / УНИАН

Правительство Украины начало процесс разделения Нафтогаза через выделение из него оператора газотранспортной системы.

"Кабинет министров Украины утвердил план отделения НАК Нафтогаз", - написал в Twitter премьер-министр Алексей Гончарук.

Как известно, модель реформы кабинет министров представил Европейской комиссии в Брюсселе 9 сентября. Разделение стало одним из требований ЕC к Украине, поскольку считается предпосылкой к заключению транзитного контракта с Россией. Переговоры между Киевом и Москвой с участием представителей Евросоюза намечены на 19 сентября.

Киев намерен предложить Москве заключить новый транзитный контракт сроком на десять лет. Минимальный объем поставок, по словам министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, должен составить 60 миллиардов кубометров газа в год с возможностью увеличения до 90 миллиардов.

Напомним, в Нафтогазе отчитались, что по состоянию на 17 сентября запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли 19,5 млрд кубометров, что превышает на 4 млрд кубометров прошлогодний показатель на ту же дату.