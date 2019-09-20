В Киеве на Борщаговке произошло ЧП с краном: видео инцидента

ЧП произошло во время монтажа временного барьерного ограждения "Нью-Джерси".
Ремонт на Борщаговском путепроводе в Киеве не обходится без инцидентов. Так, в ходе проведения работ упал подъемный кран, сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.
Отмечается, что инцидент произошел во время монтажа временного барьерного ограждения "Нью-Джерси".
"Никто не пострадал. Кран за несколько часов снова вернули к работе", - говорится в сообщении.
В компании указали, что из-за происшествия начато служебное расследование, в ходе которых установят виновных.
По данным Киев. Оперативный, ЧП произошло в четверг, 19 сентября. Инцидент попал ан видео, которое опубликовали в Facebook.
Стоит отметить, что на Борщаговском путепроводе завершается монтаж нового рельсового полотна, после чего запустят скоростные трамваи.
Напомним, что в Киеве обвалилась часть отремонтированного в 2017 году за 202 млн грн моста рядом со станцией метро Нивки.