"Еще один устал": в Киеве разрушается недавно отремонтированный мост

В Киеве обваливается очередной мост / facebook.com/KyivOperativ

В Киеве "устал" еще один мост – на этот раз разваливается на части отремонтированный в 2017 году за 202 млн грн мост рядом со станцией метро Нивки.

Фото крошащегося бетона показали на странице в Facebook Киев Оперативный.

"Что, уже? Восстановленный мост вблизи со станцией метро Нивки то уже начинает понемногу сдавать позиции. И хотя на месте уже работают какие-то ремонтники возникает законный вопрос - что пошло не так?", - сказано в посте.

В сети отметили, что у мэра Киева Виталия Кличко "плохая карма", так как при нем в последнее время постоянно разрушаются мосты в городе.

"Мэр хороший, и тендеры интересные", "Срали-мазали-лепили", "Украли чуть больше, чем можно было", "О, еще один устал", "У Кличка реально карма плохая", "Перегруженные фуры стоят в пробках и жмут газ-тормоз, поэтому и плита двигается", - писали юзеры.

В Киеве обваливается еще один мост / facebook.com/KyivOperativ

Ранее в Киеве начал разваливаться еще один "уставший" мост.