ГБР разрешили забрать из Офиса президента документы по военному положению и Керченскому проливу

Офис президента / УНИАН

Печерский районный суд столицы Украины дал сотрудниками ГБР право изъять документы под грифом гостайны из Офиса президента, которые касаются ситуации с отправкой украинских военных кораблей из Одессы в Мариуполь в Керченский пролив в 2018-м.

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Единого реестра судебных решений. ГБР обратилось в Печерский суд, поскольку чиновники Офиса добровольно отказались отдавать эти документы.

Правоохранители расследуют законность действий бывшего руководства страны, а именно - приказ об отправке трех кораблей ВМС Украины в оккупированный Россией Керченский пролив 25 ноября 2018-го, а также особенности введения военного положения из-за агрессии РФ.