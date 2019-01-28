Стало известно, что сделали россияне с тремя плененными в Керченском проливе украинскими моряками

Пленные. Иллюстративное фото / Соцсети

Трех раненых украинских военных моряков, захваченных в плен россиянами в Керченском проливе 24 ноября, выписали из больницы следственного изолятора "Матросская Тишина" и направили в следственный изолятор "Лефортово", где они и пробудут до 24 апреля.

Соответствующее сообщение опубликовало российское новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу адвокатской группы моряков Николая Полозова. По его данным, в "Лефортово" отправили Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку.

Как заявил Полозов, адвокаты еще не виделись с подзащитными и не могут оценить состояние их здоровья, в связи с чем и планируют обратиться с требованием о встрече к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ФСБ шантижирует родных моряков, пленненых в Керченском проливе. Кроме того, сообщалось, что семьи пленных украинских моряков получили денежную помощь.