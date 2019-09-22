Блокада "угля Путина" под Львовом: активисты продолжили борьбу

Активисты восстановили блокаду вагонов с российским углем / Фото: Facebook/Семен Семенченко

В населенном пункте Сосновка Львовской области активисты восстановили блокаду вагонов с российским углем, который намерены и дальше не пропускать через территорию Украины.

"Блокада торговли российским углем. Народное Вече требует увольнения начальника Львовской областной полиции. Проведение расследования незаконных действий сотрудников спецподразделений МВД Корд и Тор", - заявил экс-нардеп Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

Протестующие утверждают, что они уже получили активную поддержку от местных чиновников - Сосновского городского совета, Червноградского городского совета и Сокальского районного совета.

"Принято обращение к президенту. На территории Сосновки создан общественный патруль для противодействия незаконным действиям спецназа полиции", — добавил Семенченко. Напомним, блокада российского угля началась в сентябре. Ее инициировали ветераны войны с Россией, активным участником был экс-нардеп Семенченко.

Как ранее сообщалось, правоохранители разогнали протест и задержали 28 человек, в том числе экс-командира батальона Донбасс Семена Семенченко. Адвокат утверждал, что некоторых активистов избили.

Позже участники протеста были отпущены полицией на свободу. Вышел с ними из СИЗО и экс-нардеп Семен Семенченко.