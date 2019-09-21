Силовой разгон блокады угля на Львовщине: задержанных отпустили

Протестующие решили продолжать блокировать российский уголь / Фото: Facebook/Семен Семенченко

Задержанные участники блокады вблизи населенного пункта Сосновка Львовской области отпущены полицией на свободу. Вышел с ними из СИЗО и экс-нардеп Семен Семенченко.

"Всех задержанных удалось вытянуть из полиции. Меня тоже отпустили. Составили протокол административного правонарушения. Жду назначения суда в Червонограде. Пострадавшим оказана медицинская помощь", - сообщил Семенченко в Facebook.

Бывший политик добавил, что удалось с помощью местного населения отстоять всех задержанных. По его словам, помимо спецназовцев и полиции, участие в штурме активистов также принимали и титушки.

Люди после освобождения единомышленников решили продолжать блокаду железнодорожного полотна, не позволяя проезжать вагонам с российским углем.

Народ піднявся Опубликовано Семен Семенченко Суббота, 21 сентября 2019 г.

Глава областной полиции Василий Виконский заявил, что для принятия дальнейшего решения проблему блокады ему необходимо обсудить с местной властью.

"Учитывая, что вопрос перерос в политическую плоскость, обращаюсь к местной власти и руководства угольного предприятия немедленно решить свои спорные вопросы. Полиция разблокировала пути, теперь вы должны найти решение проблемы. Приглашенные в полицию граждане будут установлены, нарушители оштрафованы и всех их отпустят", - отметил полковник полиции.

Напомним, блокада российского угля началась в сентябре. Ее инициировали ветераны войны с Россией, активным участником был экс-нардеп Семенченко.

Как ранее сообщалось, правоохранители разогнали протест и задержали 28 человек, в том числе экс-командира батальона Донбасс Семена Семенченко. Адвокат утверждал, что некоторых активистов избили.