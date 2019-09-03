Экс-министр экономики оценил потери от блокады Крыма

Крым / Reuters

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов оценил ущерб от блокады аннексированного Россией Крыма.

Он подчеркнул, что ежегодно из-за блокады Украина теряет около $1 млрд.

"Насколько я помню, больше $300 млн — от экспорта электроэнергии и больше $600 млн — от экспорта сельскохозяйственных продуктов в год, которые поставляли фермеры Херсонской области, Николаевской области — юга Украины", — заявил Суслов в эфире 112 Украина.

При этом экс-министр пояснил, что весь этот рынок перешел Ставрополью и Кубани, добавил он.

Читайте такжеПосле блэкаута в Крыму начались перебои с поставками бензина и дизтоплива"Когда подорвали линии электропередачи, вызвали большие проблемы, в том числе и на Запорожской атомной станции, которая поставляла электроэнергию в Крым", — добавил Суслов.

Он также напомнил, что "немцы помогли России построить две электростанции в Крыму".

Напомним, ранее в России предложили Украине "взаимовыгодный" договор. В частности, возобновить подачу воды в Крым, так как перекрытие водоснабжения привело к заболачиванию земель в Херсонской области.