Задержан Семенченко: полиция разогнала блокаду угля на Львовщине

Блокировка путей закончилась арестом / Фото: REUTERS

Во Львовской области полиция разогнала участников акции протеста, которые блокировали проход по железнодорожным путям так называемых вагонов с "углем Путина". Некоторые протестующие задержаны, в том числе экс-нардеп Семен Семенченко.

"После жестокого избиения людей в Сосновке (Львовская область) задержаны более 20 человек. Часть находится в Червоноградском отделении полиции. Часть - в Сокаль. Задержан также Семен Семенченко. Сейчас тянут время, ждут указаний из Киева и готовят протоколы о задержании. Часть людей сильно избита. (Инфо, переданная Семен Семенченко через адвоката)", - сообщается на странице Семенченко в Facebook.

Об инциденте упоминает в соцсети и экс-нардеп Егор Соболев, который ранее был соратником Семенченко по политсиле Самопомич.

"Друзья-адвокаты, нужна неотложная помощь во Львовской области. Там полиция задержала людей, которые блокировали вагоны с российским углем. Сейчас их содержат в Червонограде. Может предоставить юридическую помощь - дайте знать в личку", - пишет Соболев в Facebook.

В полиции констатируют, что открыли уголовное дело по факту блокировки железнодорожным путей.

"В Сокальское отделения полиции сегодня, 21 сентября, поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожных путях станции Сосновка неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, груженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию", — говорится в сообщении полиции.

Почався розгін блокади поліцією. Соснівка. Львівська область. Почалися арешти. Арештовано 20 хлопців і Семен Семенченко (доповнено Штаб блокади торгівлі з окупантами) Опубликовано Семен Семенченко Суббота, 21 сентября 2019 г.

Правоохранители утверждают, что пытались убедить протестующих снять блокаду и предоставить возможность поездам беспрепятственно курсировать.

Глава нацполиции Львовской области Василий Виконский ранее предупреждал, что, если протестующий откажутся выполнять требования полиции, к ним будет применена сила.

Напомним, блокада угля началась в сентябре. Ее инициировали ветераны войны с Россией, активным участником был экс-нардеп Семенченко.

Как ранее сообщалось, в Киеве разгневанные пассажиры заблокировали движение городской электрички у станции Троещина-2.