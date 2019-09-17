Перевели через Гугл: в Львовской области установили безграмотные туристические указатели

На туристическом указателе вместо повітового провідника там написали air condition / zaxid.net

Во Львовской области установили более полусотни туристических указателей с безграмотным переводом на английский язык.

Согласовал установку бессмысленных указателей Департамент культуры, национальностей и религий Львовской облгосадминистрации, передает Zahid.net.

Указатели установлены в рамках проекта Наша история, они обошлись бюджету области в 581 тысячу гривен, согласно тендера на сайте ProZorro.

Интересно, что перед установкой эти указатели должны были проинспектировать как минимум семь чиновников, но, судя по элементарным ошибкам, их проверкой не занимался никто.

К примеру, возле города Сколе установили туристический указатель про члена ОУН Ивана Бутковского, но вместо повітового провідника там написали air condition, слово боїв перевели как boy, січового стрілецтва - как sich looking for a luck, а братів перевели как brathers.

Туристические указатели выставили с ошибками / zaxid.net

На Львовщине туристические указатели установлены с ошибками / zaxid.net

На Львовщине туристические указатели установлены с ошибками / zaxid.net

"Переводом занимались через Google, через все, что можно, и так получилось. Сейчас специалисты занимаются более корректным переводом, и в кратчайшие сроки эти ошибки устраним. Поймите, текст сложный, уникальный, и немножко не так-то получилось… У нас департамент культуры, а не международных отношений, где все обязаны знать английский", - рассказал заместитель директора ООО Дорожные знаки Игорь Прокоса.

Директор департамента культура ЛОГА Мирослава Туркало пообещала, что указатели переделают за счет подрядчика менее, чем через неделю.