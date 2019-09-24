Гешефт Батьки: Нафтогаз начал покупать нефтепродукты из Беларуси

Нафтогаз Украина / УНИАН

Руководство госкомпании Нафтогаз Украины в первый раз оформила сделки по закупке партии нефтепродуктов из Беларусь для ее продажи на украинском рынке.

"Впервые импортировали партию нефтепродуктов из Беларуси для ее продажи на украинском рынке", — было опубликовано на официальной странице в сервисе микроблогов Twitter.

В Нафтогазе также утверждают, что твердо намерены развивать направление трейдинга ввиду актуальности вопроса диверсификации источников топлива.

"В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тысяч тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ", — говорится в тексте.



Напомним, ранее в Украине стартовал процесс расчленения Нафтогаза. До этого в госкомпании похвастались закачкой в подземное газохранилище.

