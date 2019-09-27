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Киевлянам вернули популярные скоростные трамваи №1 и №3

27 сентября 2019, 20:12

Популярные киевские трамваи №1 и №3 начнут полноценно курсировать 30 сентября.

трамвай, транспорт
Трамваи №1 и №3 снова начнут курсировать / antikor.com.ua

В понедельник, 30 сентября, жизнь обитателей столичной Борщаговки должна наадиться. Популярные киевские трамваи №1 и №3 начнут снова курсировать.

К слову, спустя три месяца после капитального ремонта Боргщаговского путепровода, Киевпасстранс восстановит на скоростной трассе движение трамваев, а также троллейбуса № 27К. Полное восстановление движение запланировано на 30 сентября.

В то же время киевлянам следует обратить внимание на то, что движение автобусов № 3Т (ходил от станции Кольцевая дорога до станции Старовокзальная через проспекты Л. Курбаса и Космонавта Комарова) и № 4 (от Михайловской Борщаговки до Индустриального моста через проспект Отрадный) прекращается. В Киевпасстрансе отметили, что эти транспортные средства успешно справились с возложенной на них временной миссией и вернутся на свои маршруты.

Также жителям и гостям столицы стоит обратить внимание на то, что в субботу и воскресенье - 28 и 29 сентября скоростные трамваи пустят в тестовом режиме. К слову, это будут технические поездки без пассажиров, так как сначала обкатают новые транспортные колеи.

А уже в понедельник, 30 сентября, скоростная трамвайная трасса в полной мере будет доступна для пользования киевлян.

К сведению тех, кто ездит трамваем №2. В Киевпасстрансе уточнили, что начиная с субботы,  28 сентября движение трамвая № 2 (от проспекта Академика Королева до станции Ромена Роллана) закрывается, а вместо него будет следовать автобус № 2Т (по маршруту Михайловская Борщаговка — Кольцевая дорога): по улице Симиренко, бульвару Кольцова, улицам Литвиненко-Вольгемут, Зодчих, проспекту Леся Курбаса, обратно — по проспекту Леся Курбаса, улице В. Покотило, бульвару Кольцова, улице Симиренко.

Читайте такжеЗакупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИНапомним, ранее сообщалось, Киев предпочел дешевым львовским трамваям дорогие польские. Как сообщается на сайте ProZorro, львовское предприятие предложило поставить столице десяток 30-метровых трамваев за 505 млн. грн.

Конкуренцию на получение тендера львовскому производителю составил польский завод Pesa Bydgoszcz, который немного сбросил цену на старте торгов, но затем от торгов отказался.

Впоследствии Электротранспорт был объявлен победителем тендера, однако Киевпастранс сделала выбор в пользу польских трамваев.

Позже выяснилось, что причина отказа львовскому предприятию – отсутствие справки об отсутствии непогашенной судимости у лица, подписавшего тендерное предложение. В ProZorro констатируют, что столичные чиновники из-за одной справки готовы переплатить за трамваи 63 миллиона гривен.

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