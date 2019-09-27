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Ночь на Банковой: сотни активистов пришли под Офис президента, видео акции

27 сентября 2019, 22:14

На митинге активисты требуют расследовать нападения на активистов.

  • Ночь на Банковой Фото: Громадське радіо
  • Ночь на Банковой Фото: Громадське радіо
  • Ночь на Банковой Фото: Громадське радіо
  • Ночь на Банковой Фото: Громадське радіо
  • Ночь на Банковой Фото: Громадське радіо

Вечером в пятницу в Киеве под зданием Офиса президента началась акция протеста Ночь на Банковой.

Сотни активистов на 19:30 пришли с требованием расследовать нападения на активистов и обратить на проблему должное внимание, передает Громадське радіо.

Они принесли плакаты с надписями "Влада поменялась, а заказчики не наказаны", "Народ против мафии, бандиты будут сидеть", "Авакова в отставку".

Кроме того, активисты нанесли краской на земле "Кто следующая Гандзюк?" и зажшли сотни свечей.

Это вторая акция, на которой собрались активисты, журналисты, правозащитники, ветераны, просто неравнодушные граждане.

Первый раз активисты собирались год назад под администрацию тогда еще президента Петра Порошенко.

"За год в Украине полностью сменилась власть. Но не изменилось состояние раскрытия дел заказных нападений на общественных деятелей. Все заказчики - на свободе, все саботажники - не наказаны. Мы объединимся ради общей цели - продемонстрировать власти, что не готовы мириться с тем, что она молчит, самоустраняется, не замечает, разводит руками, пока другая ее часть жестоко издевается над украинским обществом. Мы требуем безопасности для живых и справедливости для мертвых и пострадавших", - написано в описании акции в Facebook.

Ранее в Киеве протестовали против формулы Штайнмайера.

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