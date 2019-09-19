"Не тот план, Вова": в Киеве протестовали против формулы Штайнмайера

В Киеве у Офиса президента 19 сентября состоялась акция протеста против реализации Минских соглашений по формуле Штайнмайера под названием Нормандский заговор — государственная измена.

Как сообщает Цензор.нет, митингующие требовали отказаться от мирных договоренностей с Россией, которые они считают капитуляцией.

"Результатом имплементации "формулы Штайнмайера" станет потеря Украиной государственного суверенитета. Выборы пройдут под дулом российских автоматов, а не по украинским законам. Российские террористы станут законной властью. Тридцатитысячная армия боевиков расползется остальной территорией Украины. Как следствие, боевые действия перенесутся с ОРДЛО на мирные украинские города. И как бонус, с России снимаются санкции", – говорится в заявлении организаторов акции.

Митингующие требуют выполнять минские договоренности, но с перечнем условий: полное и устойчивое прекращение боевых действий, вывод российских войск и разоружение незаконных формирований, передача границы Украины миротворцам ООН и ОБСЕ, с последующей передачей Украине, проведение выборов по украинским законам.

"Нормандська змова – державна зрада!": акція коло Офісу президента проти імплементації "формули Штайнмаєра", узаконення проросійської автономії Донбасу та амністії для бойовиків Опубликовано Цензор.НЕТ Четверг, 19 сентября 2019 г.

Нормандська змова – державна зрада! Опубликовано Відсіч Четверг, 19 сентября 2019 г.

Біля Офісу президента у Києві проходить акція "Нормандська змова - державна зрада!". Люди протестують проти намірів влади погодитися на вимоги Росії та впровадити Мінські угоди за формулою Штайнмаєра. Тобто провести вибори без виведення російських військ, амністувати бойовиків та власним коштом відбудовувати Донбас. Опубликовано UA: Новини Четверг, 19 сентября 2019 г.

Как известно, формула Штайнмайера определяет порядок вступления в силу статей так называемого закона об особом статусе Донбасса, однако украинская сторона выдвинула России ряд условий. Киев требует вывода российских войск с территории Донбасса и проведение выборов по украинским законам и в соответствии с международными нормами.

Напомним, Россия и Германия недовольны позицией Киева в отношении формулы Штайнмайера, в частности, отказом представителей Украины закрепить реализацию данной формулы письменно.

Как ранее сообщалось, 18 сентября российская стороны подчеркнула, что представители Украины отказались скрепить подписями формулу Штайнмайера. В Москве возмущены, что не удалось закрепить особый статус Донбасса.