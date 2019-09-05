"Филиал ФСБ": под Апелляционным судом националисты зажгли файеры из-за дела Цемаха

Участники акции протеста пообещали самостоятельно задержать Владимира Цемаха.
После решения Апелляционного суда Киева по делу боевика "ДНР" Владимира Цемаха активисты Национального корпуса устроили акцию протеста.
На стене суда активисты написали "Филиал ФСБ", а также скандировали "Суд – пособник террористов", передает ТСН.
Кроме того, участники акции протеста потребовали наказания судей и повторного задержания Цемаха, а также пообещали самостоятельно задержать Цемаха.
"Получается, что мы идем, не смотря на все старания бойцов на Востоке, которые ежедневно получают ранения, погибают", - заявляют участники протеста.
В конце непродолжительной акции активисты Нацкорпуса зажгли файеры. Отметим, что на 19 часов на Майдане Независимости объявлена еще одна акция под названием Красная линия.
Напомним, ранее в Нидерландах оценили решение Украины об освобождении Цемаха.