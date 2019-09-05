"Филиал ФСБ": под Апелляционным судом националисты зажгли файеры из-за дела Цемаха

После решения Апелляционного суда Киева по делу боевика "ДНР" Владимира Цемаха активисты Национального корпуса устроили акцию протеста.

На стене суда активисты написали "Филиал ФСБ", а также скандировали "Суд – пособник террористов", передает ТСН.

Кроме того, участники акции протеста потребовали наказания судей и повторного задержания Цемаха, а также пообещали самостоятельно задержать Цемаха.

"Получается, что мы идем, не смотря на все старания бойцов на Востоке, которые ежедневно получают ранения, погибают", - заявляют участники протеста.

В конце непродолжительной акции активисты Нацкорпуса зажгли файеры. Отметим, что на 19 часов на Майдане Независимости объявлена еще одна акция под названием Красная линия.

Напомним, ранее в Нидерландах оценили решение Украины об освобождении Цемаха.