"Много вопросов": в Нидерландах оценили решение Украины об освобождении Цемаха

Владимир Цемах / Reuters

В Международной следственной группе (JIT), которая расследует дело об уничтожении Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом, прокомментировали решение украинского суда по делу боевика "ДНР" Владимира Цемаха.

"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить ", - сказала пресс-секретарь JIT Брехтье ван де Мосдейк Радио Свобода.

Она также прокомментировала возможность допроса Цемаха.

Читайте также"Вызывает тревогу": в Европарламенте прокомментировали освобождение Цемаха"Это не значит, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", - отметила пресс-секретарь.

Однако Брехтье ван де Мосдейк отказалась ответить на вопрос о том, пытались ли следователи JIT допросить Цемаха после того, как его на оккупированной части Донбасса задержали украинские спецслужбы.

В свою очередь глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения Цемаха.

"Мы находимся в курсе дел", - цитирует главу МИД Нидерландов портал Nieuws.

Он также отказался раскрывать информацию о том, была ли нидерландская сторона информирована об освобождении Цемаха заранее.

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По его словам, последние сообщения из Киева "вызывают много вопросов".

Напомним, ранее заместитель начальника отдела Генпрокуратуры Олег Пересада заявил о том, что Цемах может вернуться на оккупированный Донбасс.