Скандал на Полтавщине: медиков обвинили в смерти подростка от перитонита

На Полтавщине медиков обвинили в смерти подростка / УНИАН

В Мирогорое Полтавской области врачей обвинили в смерти 14-летней девочки, которой провели операцию по удалению апендицита.

Как рассказал член Союза журналистов Украины, врач по специальности Юрий Климченко, у Алены Пупко 26 сентября возникли боли в животе и тошнота. Утром следующего дня, 27 сентября, дед и мать на своем авто отвезли девочку в миргородскую больницу.

"Там ребенка осмотрели гинеколог и хирург, назначили необходимые лабораторные анализы и держали ее без каких-либо действий до самого вечера. На операцию хирурги взяли с диагнозом острый аппендицит аж в 18:30 и оперировали около двух часов. После чего ее в тяжелом состоянии отправили в реанимационное отделение, где она вскоре в этот же поздний вечер и умерла", – рассказал он в Facebook.

По словам Климченко, аппендицит у Пупко был осложнен перитонитом, а родные девочки уверены, что она могла бы выжить, если бы халатность врачей.

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"Думаю, за такое безразличное и непрофессиональное отношение к больному ребенку и своей работе требуется детальное расследование этого дела и наказание виновных", – добавил Климченко.

Напомним, ранее сообщалось о том. что на Киевщине медики выбросили пациента из скорой.