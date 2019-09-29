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Пальчевский рассказал правду о своих планах "подвинуть" Кличко

29 сентября 2019, 22:03

Телеведущий объяснил, когда именно примет решение и что для этого ему надо.

Андрей Пальчевский
Андрей Пальчевский / Скриншот

Телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский рассказал о своих амбициозных планах на кресло мэра Киева. По словам телеведущего, ему необходима поддержка киевлян.

"До тех пор, пока я не почувствую большое давление улицы, простых людей и, кстати, не увижу рейтинги, которые появились, до тех пор решение принято не будет", - заявил Пальчевский в интервью Инге Мезере.

При этом он заявил, что все выборы в Украине проходят от лица "кланов", а ему это уже надоело. Также бизнесмен считает, что киевляне могут выбрать "симпатичного им человека, которому они доверяют".

По его словам, понять хотят ли его видеть главой украинской столицы модно лишь "вскинувши бровь на киевлянина".

Напомним, что ранее в Офисе президента предложили провесит внеочередные выборы мэра Киева и депутатов Киевского городского совета могут состоятся уже до конца этого года.

Киев видео выборы мэра Андрей Пальчевский
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