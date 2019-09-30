Украинцы попрощаются с бумажными справками о прописке и несудимости

Бумажные справки в Украине делают очень долго / Фото Сегодня

Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Кабмин планирует отменить в Украине все лишние справки. Причина подобного решения состоит в том, что услуги предоставляются очень долго.

В частности, правительство хочет отменить справки о несудимости и месте регистрации (прописке). Федоров уточнил, что данные о несудимости есть в спецреестре, поэтому любая организация может подключиться к реестру и получить необходимую информацию.

"Зачем заставлять человека получать справку? То же самое со справкой о месте регистрации. Также есть ряд услуг по регулированию бизнеса. Мы разбираемся, какие там лишние лицензии. Готовим список", – рассказал Федоров в интервью Сегодня.

Кроме того, в Кабмине хотят перевести в онлайн 100 самых востребованных государственных услуг.

"Еще неделю назад хотели в течении года 50 самых востребованных госуслуг перевести в онлайн. Сейчас хотим 100. И сделать так, чтобы через 3 года этими услугами стали пользоваться 50% целевой аудитории. И чтобы на 90% эти люди были довольны", – добавил министр.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что правительство активно работает над запуском цифровых водительских прав и цифровых студенческих билетов.