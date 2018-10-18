В Украине предложили кардинально изменить систему прописки: подробности

Паспорт с пропиской. Иллюстративное фото / From-UA

В канцелярии украинского парламента был зарегистрирован законопроект "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".

Авторами документа выступили сотрудники "Офиса реформирования административных услуг", сообщают представители пресс-службы Минэкономразвития.

Законопроектом предусматривается запуск процесса реформирования системы регистрации места проживания украинцев, которая не изменялась со времен распада СССР. Авторы документа заявляют, что, в случае его принятия, гражданам Украины не нужно будет собирать справки и подтверждения, доказывая свои права на проживание в квартире. Достаточно будет сообщить о своем месте проживания с помощью одного заявления, в том числе поданного и через интернет.

Кроме того, планируется отменить обязательное проставление штампов в паспорта о месте проживания.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минэкономразвития штрафование украинцев за нарушения с пропиской.