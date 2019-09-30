"Сняла 340 кг наличных": Супрун улетела в США

Ульяна Супрун / УНИАН

Ульяна Супрун, которая занимала должность исполняющей обязанности министра здравоохранения, улетела из Украины. "Доктор смерть" похвасталась фотографией на фоне Белого дома.

"Доброе утро!", - написала Супрун в комментарии к фото в своем Twitter-аккаунте.

Стоит отметить, что накануне экс-глава Минздрава опубликовала фото из аэропорта, в комментарии к которому сообщила, что улетает в США, но пообещала вернуться в Украину.

Пользователи соцсети стали шутить поп оводу причины визита в США: "Бегите с чемоданами кеша?", "Вот почему will be back – потому что за раз все не вывезти. Чемоданов больше, чем рук", "Супрун сняла с банкомата 340 кг наличных и срочно покинула Украины частным чартером через Борисполь – Портнов", "Доктор смерть улетела в США за смертоносными вакцинами", "Вы везете в чемодане Богатыреву?", "Украла в аптеках все пилюли и повезла продавать".

Напомним, что в понедельник,30 сентября, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко внезапно укатил в Великобританию.