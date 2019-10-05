"Не убежал и бежать не собираюсь": Пашинский выступил с заявлением в Сети

Сергей Пашинский / Народный фронт

Экс-народный депутат от партии Народный фронт Сергей Пашинский не планирует спасаться бегством из Украины и сейчас находится в своем киевском офисе на улице Липская.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Портнов за мое местонахождение обещает крупное денежное вознаграждение. В данный момент нахожусь в офисе на улице Липской. Не сбежал в 2010-м, не убежал в 2013-м и 2014-м. И сейчас бежать не собираюсь", - написал Пашинский.Более того, экс-нардеп предложил Андрею Портнову [юристу и бывшему замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича - Главред] передать деньги в фонды реабилитации бойцов ВСУ.

Напомним, ранее Госбюро расследований вынесло Сергею Пашинскому подозрение в причинении гражданину Вячеславу Химикусу 31 декабря 2016-го тяжкого телесного повреждения. ГБР объявило подозрение бывшему нардепу. Сам бывший нардеп заявил о том, что за вынесением подозрения ему стоит Андрей Портнов.