"Сказочная зима!": снег в Буковеле восхитил туристов

Снег в Карпатах снова порадовал поклонников лыж. На этот раз стихия осчастливила горнолыжный курорт Буковель.

Погода 6 октября 2019 наградила снежным покровом село Поляниця Ивано-Франковской области, где и находится курорт. По видео с web-камеры курорта отлично видно, что намело там уже прилично.

Причем останавливаться снег и не думает. Зимний сезон тут обычно длится с ноября по апрель, но на этот раз, видимо, откроется пораньше. Во всяком случае, в комментариях пользователи активно восхищаются "сказочной зимой" и делятся своим желанием "поскорее стать на лыжи".

Напомним, что путешествия оказались самым затратным хобби украинцев: только на инвентарь 4 из 10 туристов из Украины тратят от 1 тыс. грн до 3 тыс. грн ежемесячно.

К слову, первый снег в Карпатах выпал еще в сентябре. Пока же народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на октябрь 2019 года и пообещал, что во втором месяце осени ожидаются еще два периода "бабьего лета".