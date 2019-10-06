"Паша, идите на хер": Климкина пропесочили в Сети и ткнули носом в "формулу Штайнмайера"

Павел Климкин / УНИАН

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил о том, что для дальнейшего движения Украины важна открытая и честная дискуссия, затем - переговоры с Россией.

"Важна открытая и честная дискуссия, куда, когда и для чего мы будем двигаться, ее нам явно не хватает. Сначала дискуссия - потом переговоры с РФ, не наоборот", - написал Климкин в своем Twitter.

Он также отметил, что "пора прекращать дискуссию о "формуле Штайнмаера", поскольку это только отвлекает и ни к чему не приведет.

"Просто не следует "одевать нам ее на голову", - резюмировал экс-министр.

Читайте такжеСуд обязал НАБУ открыть дела против Порошенко и КлимкинаВ то же время пользователи прокомментировали сообщение Климкина, причем не все отзывы были лицеприятными:

"Паша, идите нахер", "Особенно Павла забулы спытаты, шо дали робыты", "Все дураки, один Клим Чугункин на балалай... умный", "Соседу по нарам расскажешь", "Ви 5 років чим займались?", "Ви дискутували (в кулуарах) 5 років, невже не вистачило. Ми вас не чули від слова вообщє. Це ви поховали Будапештський Меморандум і навьязали нам путіно-мінський", "Шото Павло твоя риторика попахивает пломбиром по 5 копеек", - ответили Климкину в Twitter.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращение их под контроль Украины и реинтеграции населения.