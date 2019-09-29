Всем выйти из тени: Климкин разразился критикой в адрес новой власти

Павел Климкин / galka.if.ua

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин разразился гневным постом в адрес новой власти. По словам дипломата, на международной арене стало больше повод говорить об Украине в негативном свете.

"Раньше нас, Украину, вспоминали в контексте коррупции и теневой экономики, теперь к этому прибавляется теневая политика", - написал в Twitter экс-глава МИД.

При этом он отметил, что вокруг Украины в последнее время слишком много тени и "очень хочется под солнце".

Кроме того, он указал, что теневая политика таит в себе не меньшую опасность, чем теневая экономика.

"Честные расследования помогут сделать политику более честной", - подчеркнул Климкин.

Пользователи соцсети иронично прокомментировали пост экс-руководителя внешнеполитического ведомства: "Чойто Климкин лапками зашевелил, наверное, сбежать хочет", "Для нечисти солнце губительно", "Всем выйти из тени", "Вы, наверное, гриппуете? Температура высокая? Водочка с медом и перцем поможет".

Напомним , ранее 26 сентября комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской спецслужбы на телефонную беседу между президентом Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Белого дома довольно оперативно и весьма язвительно прокомментировал этот документ.