Зима посреди осени: в Киеве пошел первый снег, видеофакт

В столице пошел первый снег

В Киеве 7 октября посреди осени пошел первый снег.

Необычное осеннее явление засняли жители столицы. Ролик появился на странице в Facebook Киев Оперативный.

"Ну что, гоу на переобувку? Киев, 07.10.2019", - написал автор ролика.

На видео заметно, как пролетают одинокие снежинки, и ложатся тонким слоем на асфальт. А вот на автомобилях они сразу тают.

В сети сначала не поверили такому погодному ляпу, так как небольшой снег пошел лишь в Дарницком районе города и немного "задел" Оболонь.

"Ране еще, завтра +10", "Это где?! В центре хоть и холодно, но солнышко и никакого снега пока нет", "На Оболони срывался", "Это в каком районе?", "В Дарницком", "Это что такое?", - писали юзеры.

Ранее снег в Буковеле восхитил туристов. До этого в августе на Закарпатье выпал первый снег - потрясающие кадры.