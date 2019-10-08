Зима посреди осени: популярный украинский курорт засыпало снегом

Снег на Драгобрате выпал в ночь на 8 октября / скриншот

В Украину посреди осени пришла зима. И если вчера, 7 октября, в Киеве заметили лишь первые мелкие одинокие снежинки, то сегодня закарпатский курорт Драгобрат засыпало огромным слоем свежего снега.

Видео зимней сказки опубликовал в Facebook пользователь соцсети Василий Молдавчук.

"Утро на Драгобрате может быть только добрым", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что снегом засыпана земля, деревья и крыши курорта. Температура воздуха на Драгобрате утором 8 октября составила -2 градуса.

Пользователи соцсети с восторгом восприняли новость о том, что курорт засыпало снегом.

Напомним, синоптик пообещал, что в ближайшие выходные 12-14 октября в Украину придет "бабье лето". В этот период температура воздуха по всей территории Украины будет разной. Столбики термометров поднимутся от +15 градусов на севере до 23 градусов - на Юге.