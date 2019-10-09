Застрелился прямо в райотделе: в Ровно коп совершил самоубийство

Коп застрелился прямо в отделении полиции из табельного оружия

В дежурной части Ровенского отдела полиции произошла трагедия – около четырех утра 9 октября найден мертвым с огнестрельным ранением головы 34-летний старший лейтенант полиции.

Во время несения службы коллеги инспектора полиции услышали подозрительный звук в недействующей комнате для задержанных. Когда они прибежали на место, то обнаружили дежурного без признаков жизни. По предварительным данным, полицейский застрелился, совершив выстрел из табельного оружия. Следствие рассматривает бытовые конфликты и финансовые трудности как основные вероятные версии самоубийства, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенщины.

По данному факту проводится досудебное расследование, предварительная правовая квалификация - часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. На данный момент определяется подследственность уголовного производства.

34-летний коп проработал в органах внутренних дел 13 лет, а на занимаемой должности дежурного инспектора - почти три. У мужчины осталась жена и двое малолетних детей.

Напомним, в городе Тульчин Винницкой области 22-летняя продавщица магазина Настя повесилась из-за недостачи 7 тысяч гривен в кассе после ревизии.