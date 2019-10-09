"Не пью кровь малолетних": Богдан отреагировал на слухи о встрече с бизнесменом Кислиным в США

Андрей Богдан / president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан опроверг массово появившуюся в СМИ информацию о встрече с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным.

"В ответ на многочисленные запросы журналистов рад сообщить, что никогда не видел и не общался с американским гражданином Сэмом Кислиным – ни в США, ни в Украине. Не давил на судей, уважаю журналистов и не пью кровь малолетних, независимо от языка, на котором они разговаривают", – написал он в Facebook.

Богдан попросил СМИ в случае освещения данной темы с целью соблюдения международных стандартов журналистики подавать и его точку зрения.

Как известно, российское издание The Insider сообщило о встречи Зеленского с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, который хочет заполучить арестованные активы беглого президента Януковича. Во время визита главы государства в США на данной встрече присутствовал и Богдан. Однако в Офисе президента данную информацию категорически опровергли.

Напомним, были обнародованы "черные" зарплаты народных избранников за первый рабочий месяц. Теперь стало известно, сколько и за что заплатили руководителю Офиса президента Андрею Богдану.