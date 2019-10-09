"Заслуга предыдущей власти": эксперт пояснил ухудшение отношений с Европой

Эксперт считает, что Европа может обидеться из-за неблагодарности Украины / companion.ua

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов высказал мнение, что Украину во взаимоотношениях с Европой ждет ухудшение по большинству направлений сотрудничества.

"Думаю, нас ждет ухудшение по всем направлениям: финансовому, экономическому и политическому. А в политическом будет еще и усиление давления на нас, чтобы мы решали вопрос войны на Донбассе самостоятельно", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам эксперта, разочарования европейский партнеров связаны с деятельностью предыдущей власти. Он отметил, что и нынешние политические лидеры не пытаются урегулировать ситуацию.

Читайте также"Украина разом решит все проблемы": эксперт пояснил, когда уберут Путина"К сожалению, за пять лет в Европе сложилось четкое понимание происходящего на востоке Украины как внутреннего гражданского конфликта в нашей стране, и это – "заслуга" предыдущей власти. Кстати, и нынешняя власть не стремится развенчать этот миф. Поэтому Европа будет больше давить на Украину и меньше давать помощи", - констатировал он.

Жданов напомнил о скандале с помощью в сумме 15 миллиардов евро, которую Европа предоставляла ранее Украине, однако средства таинственным образом исчезли.

"Кстати, как выяснилось сейчас, Евросоюз за эти пять лет предоставил Украине помощь в размере 15 миллиардов евро. Хороший вопрос – где она?" – задал риторический вопрос аналитик.

Напомним, представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руиз де Гордехуелa заявил о большой финансовой помощи Украине. Таким образом он отреагировал на заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о недостаточной поддержке Украины со стороны ЕС.