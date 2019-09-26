В Еврокомиссии ответили Трампу на обвинение в слабой поддержке Украины

ЕС мобилизовал для Украины более 15 млрд евро.
Поддержка Европейским Союзом Украины является беспрецедентной, заявил представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руиз де Гордехуелa.
Таким образом он отреагировал на заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о недостаточной поддержке Украины со стороны ЕС.
"Мы не имеем конкретных комментариев относительно телефонных разговоров и различных деклараций, но на самом деле для нас важно сказать, что поддержка Европейским Союзом Украины является беспрецедентной, и в последние пять лет мы предоставили Украине наибольшую в истории Европейского Союза поддержку", - подчеркнул европейский чиновник.
Читайте такжеУ Путина оценили публикацию стенограммы разговора Трампа с ЗеленскимОн напомнил, что Евросоюз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро в виде грантов и займов с целью поддержки процесса реформ Украине при этом напомнив, что Киев должен выполнить свои обещания по воплощению большего количества реформ.
"Что касается военной поддержки Украины и вопросов безопасности: мы полностью и решительно поддерживаем территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Мы делаем это с помощью сочетания давления посредством ограничительных мер, дипломатических усилий и продолжения диалога", - добавил Руиз де Гордехуелa.
Напомним, ранее Трамп заявил о намерении опубликовать все разговоры с Зеленским.