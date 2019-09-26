В Еврокомиссии ответили Трампу на обвинение в слабой поддержке Украины

Евросоюз, Украина / Reuters

Поддержка Европейским Союзом Украины является беспрецедентной, заявил представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руиз де Гордехуелa.

Таким образом он отреагировал на заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о недостаточной поддержке Украины со стороны ЕС.

"Мы не имеем конкретных комментариев относительно телефонных разговоров и различных деклараций, но на самом деле для нас важно сказать, что поддержка Европейским Союзом Украины является беспрецедентной, и в последние пять лет мы предоставили Украине наибольшую в истории Европейского Союза поддержку", - подчеркнул европейский чиновник.

Читайте такжеУ Путина оценили публикацию стенограммы разговора Трампа с ЗеленскимОн напомнил, что Евросоюз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро в виде грантов и займов с целью поддержки процесса реформ Украине при этом напомнив, что Киев должен выполнить свои обещания по воплощению большего количества реформ.

"Что касается военной поддержки Украины и вопросов безопасности: мы полностью и решительно поддерживаем территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Мы делаем это с помощью сочетания давления посредством ограничительных мер, дипломатических усилий и продолжения диалога", - добавил Руиз де Гордехуелa.

Напомним, ранее Трамп заявил о намерении опубликовать все разговоры с Зеленским.