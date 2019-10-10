Пристайко озвучил сроки возвращения захваченных Россией кораблей

Пристайко обещает вернуть украинские корабли, захваченные в Керченском проливе / УНИАН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о договоренностях между РФ и Украиной, вследствие которых будут возвращены боевые катера, которые агрессор захватил во время атаки в Керченском проливе.

"Они (корабли – ред.) будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача, как Министерства иностранных дел, дать возможность завершить процесс", - цитирует дипломата Радио Свобода.

По утверждению Пристайко, Украина потребовала от РФ назвать место расположения кораблей и время, когда их можно будет забрать. Однако накануне транспортировки будет изучено техническое состояние суден.

"Например, отметины от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на тот момент, когда мы их заберем", — сказал дипломат.

Министр констатировал, что Россия не выполнила решение Международного трибунала ООН, поскольку моряков освободили не сразу, а в результате обмена, при этом корабли до сих пор базируются на территории РФ.

Читайте такжеПристайко анонсировал восстановление движения поездов в ОРДЛО"Они должны быть возвращены давным-давно без всякой выдачи нами желаемых российской стороной. Но, к сожалению, так случилось, мы не могли ждать, пока наши люди будут сидеть по российским тюрьмам, и ждать, пока Россия выполнит решение Международного трибунала", – сказал глава МИД.

Пристайко не исключает, что решение данного конфликта по решению Международного трибунала ООН может затянутся на годы.

"Когда будет окончательное решение – я вообще думаю, что этот вопрос лет. Неприятно, но такова природа этих международных судов. Другого, к сожалению, ничего лучшего не придумано", – сказал Пристайко.

Как ранее сообщалось, Россия сообщила Международному трибуналу по морскому праву ложную информацию о якобы возврате трех украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе, заявил командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко.