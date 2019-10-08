В Международном трибунале РФ соврала о возврате Украине захваченных кораблей – Воронченко

Захваченные Россией украинские корабли / Reuters

Россия сообщила Международному трибуналу по морскому праву ложную информацию о якобы возврате трех украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе, заявил командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко.

"Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду", - подчеркнул он в комментарии Украинским новостям.

Воронченко высказал предположение о том, что Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии для суда.

"Ну вы представляете, если они нам отдадут катер Бердянск с простреленной рубкой, что будет?", - добавил он.

Читайте такжеРФ утилизирует захваченную украинскую подлодку Запорожье в КрымуКомандующий ВМС также сообщил, что МИД Украины отправило России запрос о возврате кораблей, но пока не получило ответ.

Ранее в МИД России заявили, что РФ передала предложения о возврате захваченных кораблей в силе, при этом ответ за Украиной.

По словам официального спикера МИД России Марии Захаровой, соответствующая нота МИД России была передана Украине.

По ее словам, ей неизвестно о новых условиях возврата кораблей ВМСУ.

"Мы процедуру описывали, отправив официальную ноту украинской стороне. Там описаны технические возможности как это можно сделать", - сказала она.

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Напомним, ранее депутат Госдумы РФ от аннексированного Крыма Михаил Шеремет предложил Украине и России обменяться задержанными кораблями и судами.

По словам политика, можно осуществить возврат Украине задержанных кораблей или устроить обмен их на российские гражданские суда, в том числе крымский сейнер Норд.