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В Международном трибунале РФ соврала о возврате Украине захваченных кораблей – Воронченко

8 октября 2019, 14:58

РФ не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии для суда, считает Игорь Воронченко.

Катера, буксир
Захваченные Россией украинские корабли / Reuters

Россия сообщила Международному трибуналу по морскому праву ложную информацию о якобы возврате трех украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе, заявил командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко.

"Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду", - подчеркнул он в комментарии Украинским новостям.

Воронченко высказал предположение о том, что Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии для суда.

"Ну вы представляете, если они нам отдадут катер Бердянск с простреленной рубкой, что будет?", - добавил он.

Читайте такжеРФ утилизирует захваченную украинскую подлодку Запорожье в КрымуКомандующий ВМС также сообщил, что МИД Украины отправило России запрос о возврате кораблей, но пока не получило ответ.

Ранее в МИД России заявили, что РФ передала предложения о возврате захваченных кораблей в силе, при этом ответ за Украиной.

По словам официального спикера МИД России Марии Захаровой, соответствующая нота МИД России была передана Украине.

По ее словам, ей неизвестно о новых условиях возврата кораблей ВМСУ.

"Мы процедуру описывали, отправив официальную ноту украинской стороне. Там описаны технические возможности как это можно сделать", - сказала она.

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Напомним, ранее депутат Госдумы РФ от аннексированного Крыма Михаил Шеремет предложил Украине и России обменяться задержанными кораблями и судами.

По словам политика, можно осуществить возврат Украине задержанных кораблей или устроить обмен их на российские гражданские суда, в том числе крымский сейнер Норд.

Захват моряков в Керченском проливе

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.

В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.

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