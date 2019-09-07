В России предложили обменяться с Украиной задержанными кораблями и судами

Депутат Госдумы предложил обменяться кораблями / Фото: Depositphotos

Депутат Госдумы РФ от аннексированного Крыма Михаил Шеремет предложил Украине и России обменяться задержанными кораблями и судами.

Как сообщает РИА Новости, после обмена пленными в России осталось три украинских военных корабля.

По словам политика, ожно осуществить возврат Украине задержанных кораблей или устроить обмен их на российские гражданские суда, в том числе крымский сейнер Норд.

Шеремет подчеркнул, что выдача украинских моряков является жестом доброй воли со стороны российского государства. И аналогичным поступком может стать обмен судами. Он добавил, что Украина не должна устраивать провокации, поскольку Россия в состоянии их жестко пресечь.

Как ранее сообщалось, вернувшийся на родину украинский режиссер Олег Сенцов пообщался с журналистами прямо на ВПП аэропорта Борисполь, куда прибыл самолет с освобожденными украинцами.

Как известно, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что власти РФ приветствуют обмен пленными между российской и украинской сторонами.

Путин в тот момент, когда его украинский коллега встречал в аэропорту освобожденных в результате обмена пленных, российских заключенных решил лично не приветствовать, а отправился любоваться выступлениями гимнасток.