Сохранить лицо: Россия вернет Украине захваченные в Керченском проливе корабли

Россия вернет Украине захваченніе корабли / РИА Новости

Россия готовится вернуть Украине корабли, на которых были захвачены в ноябре 2018 года в Керченском украинские моряки, которые 7 сентября в рамках обмена пленными вернулись домой, сообщил Николай Полозов.

"Для России было крайне важно сохранить лицо и свой тезис о том, что юрисдикция Международного трибунала на них не распространяется. Если бы освободили только моряков, это выглядело бы как - ну все - выполнили решение трибунала, а тут вроде как большой обмен. Они этим прикрываются", - сказал Полозов.

Кроме того, Полозов сообщил, что для России важно выполнить решение международного трибунала, поэтому корабли вернут Украине, передает РБК-Украина.

Читайте такжеЛавров рассказал об украинских кораблях в Керченском проливеНапомним, ранее координатор группы адвокатов 24 украинских моряков Николай Полозов заявил о том, что передача Россией Украине в рамках обмена удерживаемыми лицами военнопленных моряков будет означать, что Москва фактически выполнила часть решения Международного трибунала по морскому праву. Он добавил, что трибуналу абсолютно все равно, каким образом Россия отдает украинских моряков - вместе с другими политзаключенными или в обмен на кого-то.

Также ранее депутат Госдумы РФ от аннексированного Крыма Михаил Шеремет предложил Украине и России обменяться задержанными кораблями и судами.

По словам политика, можно осуществить возврат Украине задержанных кораблей или устроить обмен их на российские гражданские суда, в том числе крымский сейнер Норд.