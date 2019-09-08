Сохранить лицо: Россия вернет Украине захваченные в Керченском проливе корабли

8 сентября 2019, 08:20

Для России важно выполнить решение международного трибунала по морскому праву, заявил координатор группы адвокатов 24 украинских моряков.

Захват моряков
Россия вернет Украине захваченніе корабли / РИА Новости

Россия готовится вернуть Украине корабли, на которых были захвачены в ноябре 2018 года в Керченском украинские моряки, которые 7 сентября в рамках обмена пленными вернулись домой,  сообщил Николай Полозов.

"Для России было крайне важно сохранить лицо и свой тезис о том, что юрисдикция Международного трибунала на них не распространяется. Если бы освободили только моряков, это выглядело бы как - ну все - выполнили решение трибунала, а тут вроде как большой обмен. Они этим прикрываются", - сказал Полозов.

Кроме того, Полозов сообщил, что для России важно выполнить решение международного трибунала, поэтому корабли вернут Украине, передает РБК-Украина.

Читайте такжеЛавров рассказал об украинских кораблях в Керченском проливеНапомним, ранее координатор группы адвокатов 24 украинских моряков Николай Полозов заявил о том, что передача Россией Украине в рамках обмена удерживаемыми лицами военнопленных моряков будет означать, что Москва фактически выполнила часть решения Международного трибунала по морскому праву. Он добавил, что трибуналу абсолютно все равно, каким образом Россия отдает украинских моряков - вместе с другими политзаключенными или в обмен на кого-то.

Также ранее депутат Госдумы РФ от аннексированного Крыма Михаил Шеремет предложил Украине и России обменяться задержанными кораблями и судами.

По словам политика, можно осуществить возврат Украине задержанных кораблей или устроить обмен их на российские гражданские суда, в том числе крымский сейнер Норд.

Захват моряков в Керченском проливе

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.

В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.

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