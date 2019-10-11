"Будут бегать диверсанты": волонтер рассказал о последствиях разведения войск на Донбассе

Разведение войск может состояться не по всей линии разграничения / sud.ua

Разведение войск на Донбассе, которое запланировано в рамках минского процесса и реализации формулы Штайнмайера, состоится. При этом не исключен саботаж, а само разведение войск может состояться не по всей линии разграничения, а на определенных участках. Такое мнение высказал волонтер и руководитель фонда Вернись живым Виталий Дейнега.

При этом волонтер считает, что разведение войск не остановит войну, а лишь заморозит ее.

"Это будет происходить с саботажем, но все-таки разойдутся. Это может уменьшить бои с использованием стрелкового оружия. Но конфликт это не остановит, лишь заморозит его", – сказал Дейнега 24 каналу.

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Руководитель фонда Вернись живым считает, что разведение войск не будет означать потери территорий. Однако, будет большой риск их потери. По его мнению, есть вероятность, что будет большая "серая зона", где будут бегать разведывательно-диверсионные группы с обеих сторон.

Что касается опасности для местных жителей, то их никто не тронет, уверен Дейнега. Единственной проблемой для них будет пересечение границы, так как оборудованных пунктов пропуска на этих участках не будет.

Читайте такжеВстреча Зеленского, Путина, Макрона и Меркель: в Кремле уточнили планы на случай срыва отвода войскНапомним, 9 октября представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" запустили сигнальную ракету, демонстрирующую готовность начать процесс отвода сил в районе Петровского на Донбассе.

Как известно, договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию на Донбассе. В то же время ветераны АТО и ООС, а также активисты пытались прорваться в Золотое Луганской области.