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Кровавая бойня в Керчи: число жертв Рослякова увеличилось, его мать сбежала

12 октября 2019, 08:25

По словам бабушки Рослякова Галины Никитичны, мать стрелка сменила фамилию и переехала.

Владислав Росляков, теракт в Керчи
Владислав Росляков устроил теракт в Керчи 17 октября 2018 года / скриншот из видео

Число жертв трагедии в керченском колледже в захваченном Российской Федерацией Крыму, которая произошла 17 октября 2018 года, выросло до 22, сообщил и.о. директора колледжа Денис Колесник.

По информации, одна из раненых педагогов скончалась после продолжительного лечения.

Речь идет об Ольге Грищенко, 60-летняя женщина перенесла несколько операций. Женщина скончалась еще летом, однако известно об этом стало только сейчас, передает РИА "Новости".

Отметим, тогда студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже.

В то же время, по словам бабушки Рослякова Галины Никитичны, мать стрелка сменила фамилию и переехала.

Бабушка подчеркнула, что она не поддерживает связь с невесткой.

"Она фамилию сменила на девичью…, съехала с той квартиры, она не говорит, где. Мы туда не ходим", — заявила она.

Бабушка стрелка добавила, что не знает, как распорядилась невестка прахом внука.

Читайте такжеБойня в Керчи: росСМИ рассказали об украинских вдохновителях РосляковаНапомним, ранее сообщалось, устроивший массовый расстрел людей в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков в сетевой переписке заявлял о том, что хочет "перестрелять" окружающих.

Это последовало из сообщений от Рослякова, которыми поделились участники сообщества "Двач".

Послания датированы 25.03.2018. Вот сообщения убийцы:

"Я проснулся в 5.15, приготовил завтрак и протупил 12 часов у монитора. А по будням я на парах с 9.30 до 16.30. Потом протуплю остаток дня у компа. Интересно? Так 362 дня в году.

Зачем мне это писать? Таких, как я, еще пару миллионов только в этой социальной сети. Отвечу сразу — у меня эмпатия ниже плинтуса. Думаю, что я полупсихопат.

Меня мало интересует общение с себе подобными. Все чувства — ложь, обман и херня. Их стоит скрывать от самого себя.

А еще, одни придурки вокруг, и мысли есть — их всех перестрелять. Но убивать людей плохо. Я выразил лишь субъективное мнение и не призываю никого убивать".

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