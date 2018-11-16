"Мысли — всех перестрелять": опубликованы новые откровения Рослякова накануне бойни в Керчи

Владислав Росляков

Подозреваемый в массовом расстреле людей в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков в сетевой переписке заявлял о том, что хочет "перестрелять" окружающих.

Это следует из сообщений от Рослякова, которыми поделились участники сообщества "Двач", пишет mk.ru.

Послания датированы 25.03.2018. Вот сообщения убийцы:

"Я проснулся в 5.15, приготовил завтрак и протупил 12 часов у монитора. А по будням я на парах с 9.30 до 16.30. Потом протуплю остаток дня у компа. Интересно? Так 362 дня в году.

Зачем мне это писать? Таких, как я, еще пару миллионов только в этой социальной сети. Отвечу сразу — у меня эмпатия ниже плинтуса. Думаю, что я полупсихопат.

Меня мало интересует общение с себе подобными. Все чувства — ложь, обман и херня. Их стоит скрывать от самого себя.

А еще, одни придурки вокруг, и мысли есть — их всех перестрелять. Но убивать людей плохо. Я выразил лишь субъективное мнение и не призываю никого убивать".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Рослякова до сих пор не похоронили, поскольку его тело никто не забрал из морга.