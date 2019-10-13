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Центр Киева перекроют на один день из-за футбола: подробности

13 октября 2019, 15:30

14 октября на НСК Олимпийский встретятся сборные Украины и Португалии

Пробки в Киеве
Пробки в Киеве / УНИАН

Жителям и гостям Киева подготовили сюрприз в виде перекрытых улиц. Так, в понедельник, 14 октября, на НСК Олимпийский состоится футбольный матч, что и станет причиной ограничения движения в столице.

На стадионе встретятся сборные Украины и Португалии в рамках квалификационного матча Евро-2020.  Отмечается, что матч запланирован на 21:45.

Согласно сообщению пресс-службы Киевской городской государственной администрации, запрет предусмотрен:

  • с 6:00 14 октября до 01:00 15 октября - остановки и стоянки транспорта на улице Казимира Малевича на участке от улицы Ковпака до улицы Ивана Федорова и на улице Николая Гринченко на участке от улицы Ивана Федорова до улицы Кировоградской;
  • с 6:00 14 октября до 01:00 15 октября - остановки и стоянки транспортных средств на улице Эспланадной на участке от улицы Бассейной до улицы Саксаганского и на улице Физкультуры от улицы Большая Васильковская;
  • с18:00 14 октября до 01:00 15 октября - движение транспорта на улице Эспланадной на участке от улицы Бассейной до улицы Саксаганского, улице Жилянской на участке от улицы Большая Васильковская, улице Шота Руставели на участке от улицы Жилянской до улицы Бассейной;
  • с 16:00 14 октября до 01:00 15 октября - движение транспорта на улице Физкультуры от улицы Большая Васильковская;
  • с 23:00 14 октября до 01:00 15 октября – движение транспорта на улице Большая Васильковская на участке от улицы Деловая до улицы Жилянская.

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Кроме того, во время марша болельщиков полностью перекроют улицы по маршруту их следования: движения всех видов транспорта на время проведения марша болельщиков сборной Украины путем его следования: парк им. Тараса Шевченко – улица Льва Толстого - площадь Льва Толстого – улица Большая Васильковская - улица Рогнединская - улица Эспланадная - Спортивная площадь - Троицкая площадь - ГП НСК "Олимпийский".

Также в КГГА предупредили, что в ночь с понедельника, 14 октября, на вторник, 15 октября, киевское метро будет работать на час дольше.

Напомним, что ранее в рамках отбора на Евро-2020 сборная Украины сыграла матч против сборной Литвы и, не испытав особых проблем, обыграла гостей

футбол пробки НСК Олимпийский
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