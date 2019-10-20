Перевод часов на зимнее время 2019: как высыпаться и почему важно улучшить освещение

С 27 октября украинцы будут на час дольше спать / из открытых источников

Уже через неделю, в ночь с 26 на 27 октября, Украина перейдет на зимнее время – стрелки часов нужно будет перевести на час назад.

Таким образом, украинцы смогут спать на час дольше. При этом врачи и психологи советуют не пренебрегать определенными мерами безопасности.

Медики говорят, что люди намного легче переносят переход на зимнее время, чем на летнее, однако к новому режиму организм привыкает все же довольно долго - в течение двух недель. По этой причине готовиться к переходу на зимнее время нужно заранее.

Перевод часов: как высыпаться

Старайтесь, чтобы общая продолжительность сна была кратна полуторачасовому периоду - таков биоцикл с фазами быстрого и медленного сна. Чтобы вставать бодрым, нужно проспать цикл полностью, не прерывая его на середине. Если захотелось вздремнуть днем, то делайте это до 15 часов и не больше часа. Отключите перед сном все гаджеты. Не перекусывайте до поздней ночи. Если вы привыкли перед сном почитать, послушать музыку или выпить чашечку чая - так делайте и дальше.

Дополнительный час: как его лучше использовать

Дополнительный час, который появится у вас после перевода времени на зимнее, можно использовать, чтобы диагностировать свои привычки сна.

Для этого следует в субботу вечером перевести все часы на час назад (телефон и компьютер должны перейти на новое время автоматически), и установить свой будильник на привычное для вас время пробуждения.

Почему важно улучшить освещение внутри помещений?

Чтобы избежать чувства разбитости после перевода времени на зимнее, улучшите освещение помещений, в которых вы проводите наибольшее количество времени. Это будет препятствовать выработке мелатонина, когда за окном начнет темнеть.

Однако если вам необходимо будет лечь спать пораньше, не используйте яркое освещение после семи часов вечера.

Читайте такжеПеревод часов на зимнее время 2019: когда будем спать на час дольше и как пережить стрессНапомним, ранее сообщалось, к 2021 году Европа планирует отказаться от перевода стрелок часов, которое происходит два раза в год – весной и осенью.

Такое решение недавно приняла Комиссия Европарламента по вопросам транспорта. Европейские чиновники решили, что странам нужно время, чтобы опросить своих граждан и определиться, на какое же время перейти — летнее или зимнее. Ранее планировалось, что это решение вступит в силу уже в 2020 году.