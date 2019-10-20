Патриоты с беспилотником провели дерзкую акцию в Луганске: опубликовано мощное видео

Панорама оккупированного Луганска / скриншот из видео

В небе над временно оккупированным боевиками группировки "ЛНР" Луганском украинские патриоты провели вызывающе дерзкую акцию.

Соответствующее сообщение появилось на странице FD family в социальной сети Facebook.В ролике видно, как дрон сбрасывает листовки над оккупированным городом с помощью дрона. Причем боевики не сумели сбить квадрокоптер в небе.

Напомним, ранее в День защитника Украины в Донецке над городом "пролетел" украинский флаг.