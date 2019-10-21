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Противостояние Кличко и Богдана: суд открыл производство

21 октября 2019, 17:04

Суд будет рассматривать иск Кличко по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Кличко
Суд открыл производство по иску Кличко против Богдана / Facebook Виталий Кличко

В понедельник, 21 октября, в Окружном административном суде Киева (ОАСК) открыли производство по иску мэра Киева Виталия Кличко, которого ранее Кабмин уволил с должности главы КГГА, к руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану.

По информации, суд будет рассматривать данный иск по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон.

"Истец просит суд признать противоправными и такими, которые совершены с превышением предоставленных полномочий, действия руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана относительно обращения к правительству с письмом о внесении президенту представления об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА", - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Читайте также"Пора батюшку звать": в Киеве разбилось очередное "хрустальное" стекло на мосту Кличко - видеоНапомним, 30 сентября Киевский градоначальник Виталий Кличко подал в Окружной административный суд Киева исковые заявления, в которых потребовал признать противоправным представление Кабмина к президенту Владимиру Зеленскому о своем увольнении и отменить соответствующее предложение правительства.Первый иск от мэра адресован Кабинету министров и премьер-министру Алексею Гончаруку. Документ касается незаконности, по мнению Кличко, принятый ими решений.

Второй иск мэра Киева направлен против главы Офиса президента Андрея Богдана. По мнению Кличко, он превысил свои полномочия, когда подал в Кабмин письмо, ставшее основанием для рассмотрения правительством представления на его увольнение с должности главы КГГА. 

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